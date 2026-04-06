O PIM e a Atenção Primária à Saúde

Por Marília Bianchini, chefe da Divisão da Primeira Infância da Secretaria Estadual da Saúde do RS

O Primeira Infância Melhor (PIM) é uma das políticas públicas mais inovadoras do Rio Grande do Sul, referência nacional e latino-americana na promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. Criado em 2003 e instituído por lei estadual em 2006, o programa consolidou-se como uma estratégia intersetorial que articula saúde, assistência social e educação para garantir às gestantes, crianças de zero a seis anos e suas famílias uma atenção qualificada, humanizada e orientada pela proteção integral.

Ao longo dos seus 23 anos, o PIM contribuiu para importantes políticas nacionais, como a Rede Cegonha e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ao ampliar o olhar sobre o desenvolvimento infantil para além da sobrevivência, incorporando aspectos emocionais, ambientais e relacionais. Essa influência reforça o reconhecimento da primeira infância como período decisivo, marcado por intensa plasticidade cerebral e formação de vínculos que impactam toda a vida.

Reforça o reconhecimento da primeira infância como período decisivo

No Rio Grande do Sul, o PIM é uma estratégia intersetorial com a qual as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) contam para ampliar sua capacidade de resposta no cuidado materno-infantil. Como porta de entrada do SUS e coordenadora do cuidado nos territórios, a APS compartilha com o PIM a responsabilidade pelo acompanhamento contínuo das famílias. A integração entre agentes comunitários de saúde e visitadores do PIM fortalece ações como visitas domiciliares, identificação de vulnerabilidades, vigilância do desenvolvimento infantil, adesão das gestantes ao pré-natal, promoção do aleitamento materno, puericultura e apoio à parentalidade positiva.