O papel da mídia exterior na construção de uma cidade melhor

Por Eduardo Ferreira, presidente da VIVA OOH e CEO da Sinergy

Vivemos um momento importante para a mídia exterior em Porto Alegre. Mais do que isso, para a forma como pensamos e construímos a cidade em que queremos viver. O setor de out of home sempre esteve presente no cotidiano urbano, conectando marcas, pessoas e mensagens. Mas hoje, esse papel se amplia. Não se trata apenas de comunicar. Trata-se de contribuir.

A Viva POA OOH nasce desse entendimento. Empresas que representam cerca de 70% do mercado local se unem em torno de um propósito comum: qualificar o ambiente urbano, organizar a comunicação visual da cidade e atuar de forma responsável e alinhada ao interesse público.

Trata-se de um movimento de maturidade do setor

Essa união não é trivial. Trata-se de um movimento de maturidade do setor, que compreende que o futuro passa menos pela competição isolada e mais pela construção coletiva de soluções que beneficiem a cidade como um todo.

Uma cidade mais organizada e humana também depende da forma como nos comunicamos em seus espaços. A paisagem urbana é, em si, uma linguagem. E quando bem planejada, ela valoriza o território, melhora a experiência das pessoas e fortalece o sentimento de pertencimento.

Nesse contexto, a mídia exterior pode e deve ser parte da solução. Seja apoiando campanhas de interesse público ou contribuindo com iniciativas de gentileza urbana. O setor tem um potencial relevante de impacto positivo.

O diálogo com o poder público é, portanto, fundamental. Para além de apresentar demandas, queremos construir caminhos conjuntos. Acreditamos que quando setor privado e gestão pública compartilham propósito, quem ganha é a cidade.