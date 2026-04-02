O impacto das novas gerações no varejo

Por Elaine Deboni, CEO do Pop Center

Com a chegada de novas gerações ao mercado de trabalho, especialmente de jovens que cresceram em um ambiente 100% digital, ocorreram mudanças na forma de consumir, comunicar, decidir e trabalhar. Com isso, o varejo vive um dos períodos mais desafiadores e promissores de sua história, e micro e pequenas empresas precisam entender que essas características não são apenas uma questão de adaptação, mas sim de sobrevivência.

O imediatismo, característica forte da geração Z, costuma ser visto como um problema, mas no varejo, pode se transformar em uma agilidade operacional, rapidez na tomada de decisão e maior sensibilidade às demandas do cliente. Jovens profissionais têm respostas rápidas, processos dinâmicos e soluções instantâneas, exatamente o que o consumidor espera.

Atualmente, a geração Z representa cerca de 20% da população brasileira

Atualmente, a geração Z representa cerca de 20% da população brasileira, o que a torna parte considerável do segmento economicamente ativo da sociedade e altamente influenciável no comportamento de consumo atual. Os nativos digitais, como são conhecidos, trazem fluidez digital, leitura de dados, domínio de plataformas e uma comunicação mais direta com o público.

O segredo para a convivência gerar avanços e evitar conflitos está na escuta, no respeito e na clareza de papéis. É preciso espaços reais de diálogo, onde ideias possam ser compartilhadas entre todos sem hierarquia rígida, mas com responsabilidade. Valorizar o conhecimento acumulado sem bloquear a inovação e estimular os mais jovens a aprender com experiências do passado, ao mesmo tempo em que se permite testar novos formatos, linguagens e canais, são dois pilares fundamentais.