O fim como ponto de partida

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Há duas semanas se iniciava o Fórum da Liberdade 2026, com o tema “O Brasil tem jeito”. Conforme prometi no artigo de março, tivemos a oportunidade de nos olharmos no espelho, como povo.

Desde 1988, o Fórum reúne grandes mentes em Porto Alegre, imbuídas de uma missão: qualificar o debate público. Economia, negócios, política, filosofia, cultura. Temas relevantes que moldam nossa vida em sociedade, por meio de uma abordagem plural, contundente, propositiva e calcada na liberdade.

Nesta edição, os presidenciáveis geraram manchetes e mobilizaram o público. Quatro dos principais pré-candidatos desenvolveram sua resposta para a pergunta derivada do tema: “Qual é o jeito para o Brasil?”. Conteúdo que pode, inclusive, ser acessado no YouTube do Fórum, junto da programação completa.

Não surpreende a expectativa de um novo 'salvador da pátria'

Não surpreende o frenesi na primeira oportunidade de ouvir os presidenciáveis em solo gaúcho, após a desincompatibilização, um marco no calendário eleitoral. O brasileiro, em média, está altamente politizado, pouco confiante nas instituições estatais e descrente na capacidade do atual líder político de endereçar os problemas engendrados pelo seu projeto de país e de poder. Por isso, não surpreende a expectativa de um novo “salvador da pátria”: esse tem sido o jeito do brasileiro.

Nosso jeito e nossa cultura moldaram o espírito do Fórum. Para mim, poucos tópicos são tão instigantes quanto analisar os nossos vícios e virtudes. Creio que o mesmo seja verdadeiro para os milhares de participantes, que constituíram público recorde – uma edição histórica.

Encerro o texto com um sentimento especial, apoiando-me na reflexão do poeta e Nobel T. S. Eliot: “O que chamamos de começo costuma ser o fim. E fazer um fim é fazer um começo”. Este é meu último texto para este espaço. A partir de maio, meus artigos serão sucedidos pelos do novo presidente do IEE.