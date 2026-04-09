O evento é nosso. E o lixo também

Por Rafaela Brum, diretora de Turismo e Eventos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre

Poucas coisas mobilizam tanto o sentimento de pertencimento de uma cidade quanto um grande evento. Quando Porto Alegre recebe um show internacional, um festival em espaço público ou uma celebração aberta, algo muda no ar. A cidade vibra diferente. As pessoas ocupam as ruas, os parques e os equipamentos culturais. Há orgulho, identidade e encontro. É como se, por algumas horas, todos lembrássemos o quanto esta cidade é nossa. E é justamente por isso que precisamos falar sobre o que acontece depois.

Não é raro que, no dia seguinte a grandes eventos, praças, ruas, orla e entornos estejam tomados por resíduos. Copos, embalagens, restos de alimentos. Um cenário que contrasta com a energia positiva vivida horas antes.

A teoria das janelas quebradas ajuda a entender esse comportamento. Ela mostra que ambientes sujos, desorganizados ou sem cuidado tendem a gerar ainda mais descuido. Quando o espaço público perde o senso de cuidado coletivo, o comportamento das pessoas acompanha essa lógica.

Mas o inverso também é verdadeiro. Cidades que preservam seus espaços e cultivam o cuidado compartilhado estimulam atitudes mais responsáveis. E é nesse ponto que entra uma reflexão essencial: o evento é coletivo, e a responsabilidade por ele também precisa ser.

Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre regulamentou, por meio do Decreto 23.713/26, regras mais claras sobre a limpeza e a destinação de resíduos gerados em eventos. A norma estabelece que os organizadores são responsáveis pela limpeza do local e do entorno, em um raio que pode chegar a 500 metros, conforme o porte do evento.

Essa não pode ser uma responsabilidade apenas do organizador

Se isso não ocorrer de forma adequada, o Município poderá executar o serviço, cobrar integralmente os custos e aplicar sanções, inclusive impedindo a realização de novos eventos por aquele organizador. É um avanço importante. A medida traz mais responsabilidade, organização e previsibilidade para um setor essencial a uma cidade que quer seguir atraindo experiências e visitantes.