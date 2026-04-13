O Estado não pode terceirizar o erro

Por Rochane Ponzi, advogada e presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito (Abatran)

Os recentes sinistros de trânsito de Goiânia e Alvorada expõem um problema que não pode ser tratado como mera flexibilização administrativa. Formar condutores é atividade de risco e exige controle efetivo. Em Goiânia, durante prova prática, uma candidata atropelou pessoas que aguardavam no local. Em Alvorada, uma aprendiz sem habilitação colidiu contra o muro de uma casa em veículo particular, sem freio auxiliar e sem instrutor credenciado.

Quando o Estado reduz exigências, admite veículos sem duplo comando e enfraquece a estrutura da formação, assume o risco jurídico do modelo que escolheu implantar

O artigo 1º, parágrafo 3º, do CTB é direto: os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente por danos causados por ação, omissão ou erro na execução dos serviços destinados a assegurar o trânsito seguro. Quando o Estado reduz exigências, admite veículos sem duplo comando e enfraquece a estrutura da formação, assume o risco jurídico do modelo que escolheu implantar.

Não basta alegar que o carro é particular ou que a relação entre aluno, proprietário e instrutor é privada. Se a atividade é autorizada, organizada e fiscalizada pelo poder público, a responsabilidade estatal permanece quando o dano decorre da falha do sistema. No caso de Goiânia, a questão central não é apenas o erro da candidata. A pergunta correta é outra: o exame foi organizado com segurança mínima para conter o erro previsível de quem ainda está aprendendo?

O episódio de Alvorada tem contorno distinto, porque não ocorreu em exame oficial. Ainda assim, revela o efeito concreto da banalização regulatória. Passa-se à sociedade a falsa ideia de que aprender a dirigir em veículo particular, sem aparato técnico adequado, seria algo simples.