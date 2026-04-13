O direito de desligar

Por Paula Paese, advogada do escritório Paese, Ferreira & Advogados Associados

Na atualidade, talvez o maior desafio do trabalho não seja começar o dia, mas conseguir terminá-lo. O expediente acaba, mas as mensagens continuam. Grupos seguem ativos, notificações se acumulam e o celular transforma-se em uma extensão invisível da empresa. A tecnologia prometeu liberdade – reuniões sem deslocamento, comunicação instantânea, acesso remoto. Silenciosamente, porém, dissolveu uma das fronteiras mais importantes da vida moderna: o fim da jornada.

Fechar o computador já não significa encerrar o trabalho. Ele persiste na pressão incessante por disponibilidade. A hiperconectividade virou regra tanto para trabalhadores remotos quanto presenciais, com demandas que nunca parecem esperar o dia seguinte. O tempo livre tornou-se um prolongamento informal da jornada.

O debate deixou de ser apenas organizacional e passou a ocupar espaço na saúde pública. Dados do Ministério da Previdência Social indicam crescimento expressivo dos afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, que ultrapassaram 400 mil casos em 2024. A conexão permanente cobra um preço alto. Não basta assegurar repouso no papel se o trabalhador permanece psicologicamente vinculado à empresa o tempo todo.

A discussão não pretende frear a inovação, mas reafirmar um limite civilizatório

Nesse cenário, ganha relevo o direito à desconexão: a garantia de que, fora da jornada, o indivíduo possa se desligar das demandas profissionais sem cobrança ou expectativa constante de resposta. Outros países já avançaram no tema. A França passou a exigir que empresas estabeleçam regras para limitar contatos fora do expediente. No Brasil, embora não haja lei específica, a Constituição protege a dignidade, a saúde e a vida privada – fundamentos suficientes para sustentar esse debate.