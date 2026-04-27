O custo da desintegração da Petrobras

Por Miriam Cabreira, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS)

A alta do diesel e o temor de desabastecimento no Rio Grande do Sul não decorrem apenas do preço internacional do petróleo, ligado às tensões entre EUA, Israel e Irã, mas sobretudo de limitações estruturais no refino e na distribuição no Brasil. O quadro evidencia a necessidade de uma estratégia energética que garanta abastecimento, estabilidade de preços e soberania em um cenário adverso. Nesse contexto, fortalecer a Petrobras, ampliando o refino e recompondo sua atuação na distribuição, mostra-se essencial.

Entre 2016 e 2022, a privatização de refinarias e da BR Distribuidora reduziu a capacidade de processamento da Petrobras e retirou a companhia da distribuição. Como resultado, enfraqueceu-se a coordenação estatal, sobretudo via Petrobras, sobre a oferta de derivados e a formação de preços, ampliando a exposição do mercado interno à volatilidade externa e às estratégias dos agentes privados.

Municípios sinalizaram dificuldades de abastecimento que, segundo a ANP, decorrem de entraves logísticos, e não de falta de combustível

O caso gaúcho ilustra esse cenário. A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), do sistema Petrobras, produziu em 2025 cerca de 163,9 mil barris/dia, frente a um consumo estadual de 160,3 mil b/d. No diesel, houve superávit: 78,5 mil b/d produzidos ante 71 mil b/d consumidos. Ainda assim, o preço ao consumidor subiu de R$ 6,15 o litro (22/2) para R$ 7,52 (22/3), alta de R$ 1,37 por litro, superior ao reajuste da Petrobras (R$ 0,38) e incompatível com medidas de alívio tributário e subsídio, sugerindo ampliação de margens na distribuição e na revenda. Paralelamente, municípios sinalizaram dificuldades de abastecimento que, segundo a ANP, decorrem de entraves logísticos, e não de falta de combustível.