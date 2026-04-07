O agro já mudou e precisa de pessoas

Por Armando Pettinelli, gerente da Regional Noroeste do Sebrae RS

Durante muito tempo, o trabalho no campo foi associado à força física, à repetição e à tradição. Hoje, essa imagem já não é realidade. O agronegócio vive uma transformação silenciosa, mas profunda: o campo se tornou um ambiente cada vez mais tecnológico, conectado e orientado por dados. Ainda assim, o principal desafio não é tecnológico, mas humano.

Ao longo de debates recentes sobre o futuro do trabalho no agro, uma constatação se impõe. A de que não estamos diante de uma falta de oportunidades, mas de um desalinhamento entre o que o setor exige e o que conseguimos formar, atrair e reter. O novo agro demanda profissionais capazes de tomar decisões, interpretar dados, operar tecnologias e, sobretudo, pensar o negócio de forma estratégica.

Isso muda completamente a lógica da sucessão rural. Não se trata apenas de manter o jovem no campo, mas de oferecer condições reais para que ele queira permanecer, com perspectiva de crescimento, autonomia e visão empresarial.

Formar operadores não é mais suficiente; precisamos formar gestores

A tecnologia, nesse contexto, é um meio, não um fim. Máquinas, plataformas digitais e inteligência artificial já estão disponíveis. O diferencial está em quem sabe utilizá-las com inteligência. Por isso, o debate sobre o futuro do trabalho no agro passa necessariamente pela educação técnica, gerencial e comportamental. Formar operadores não é mais suficiente; precisamos formar gestores.

Também é preciso enfrentar um tema estrutural: a percepção sobre o trabalho no campo. Enquanto o agro for comunicado apenas como tradição, e não como inovação e oportunidade, continuaremos perdendo talentos para outros setores. Mostrar o agro real, dinâmico, tecnológico e cheio de possibilidades é parte da solução. O futuro do trabalho no agro será definido pela capacidade de formar, atrair e reter pessoas preparadas para um novo contexto.