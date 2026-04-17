No Mapa do Brasil, a força da Feira do Livro de Porto Alegre

Por Roseni Siqueira Kohlmann, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro

A presença da Feira do Livro de Porto Alegre no recém-lançado Mapa dos Eventos Literários do Brasil é mais do que um reconhecimento simbólico: é a reafirmação de sua relevância histórica e cultural. Em 2026, ao alcançar sua 72ª edição, a feira consolida-se como um dos mais longevos e significativos encontros literários do país, agora integrada a uma plataforma nacional que evidencia a potência da leitura como vetor de desenvolvimento.

Criado pelo Ministério da Cultura e apresentado durante a Bienal do Livro de Salvador, o Mapa dos Eventos Literários do Brasil reúne mais de 380 iniciativas espalhadas por todas as regiões. Trata-se de uma ferramenta estratégica, que não apenas organiza e dá visibilidade a esses eventos, mas também fortalece conexões entre autores, editoras, livreiros e leitores. Ao reunir informações e promover a circulação de experiências, o mapa contribui diretamente para a ampliação do acesso ao livro e para o fortalecimento do ecossistema literário brasileiro.

Nesse contexto, a inserção da Feira do Livro de Porto Alegre reafirma o papel do Rio Grande do Sul como protagonista na promoção da leitura. Ao longo de mais de sete décadas, a feira tem sido um espaço democrático de encontro, reflexão e celebração da literatura, aproximando gerações e estimulando o pensamento crítico. Sua presença no mapa nacional amplia seu alcance e potencializa ainda mais seu impacto.

Celebramos o avanço coletivo que ele representa para a literatura no país

O Mapa dos Eventos Literários do Brasil é um convite à valorização da cultura escrita em todas as suas formas. É também um passo importante para reconhecer o trabalho de tantos agentes que, diariamente, constroem pontes entre livros e pessoas. Ao dar visibilidade a essa rede, a iniciativa fortalece o mercado editorial e incentiva novas oportunidades de crescimento.