Nasce o Banrisul cultural

Por Fernando Lemos, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Banrisul Instituto Cultural e Social
O Banrisul está prestes a completar cem anos de história ao lado de gaúchas e gaúchos. Consolidou-se como uma instituição presente no cotidiano de milhões de famílias, em todas as regiões do Estado. É a partir dessa trajetória que nasce o Banrisul Instituto Cultural e Social, criado para promover a arte e a educação e gerar impacto positivo na sociedade.
Entendemos que a cultura é a forma mais verdadeira e duradoura de que uma instituição dispõe para se comunicar com as pessoas. Por meio dela, é possível compartilhar valores, ampliar horizontes e fortalecer o sentimento de comunidade. No caso do Banrisul, essa relação se constrói reconhecendo as diferentes fisionomias do Rio Grande do Sul. Da Fronteira aos Campos de Cima da Serra, há múltiplos modos de ser gaúcho, e é com essa diversidade que o instituto se propõe a atuar, valorizando as diferenças e promovendo conexões.
Pela trajetória do Banrisul, nosso instituto não poderia ser apenas uma instituição de fomento voltada às demandas organizadas do setor. O Banrisul Cultural será propositivo, capaz de desenvolver ações inéditas. Atuará junto à comunidade artística e, de forma decisiva, junto aos menos favorecidos, que muitas vezes não acessam os circuitos culturais e que devem exercer plenamente o direito de conhecer nossa arte e nosso patrimônio. Ao ampliar o acesso, promove-se a cidadania, o respeito às diferenças e o estímulo à criatividade; ou seja, a responsabilidade, a paz e a inteligência.
É uma honra investir para que trabalho e sonhos estejam ao alcance de todos
Essa ousadia é possível porque nasce de uma instituição sólida, que conhece o Estado e que, ao longo de quase um século, construiu uma relação profunda com nossa gente. Inovar com respeito, criar com base no conhecimento: é assim que o Banrisul projeta esse novo passo. Hoje, reafirmamos o papel do banco dos gaúchos na construção de um futuro mais sensível, produtivo, inteligente e tolerante. Esse futuro, que queremos e merecemos, constrói-se com capacidade de trabalho e, também, com capacidade de sonhar. É uma honra para o Banrisul investir para que trabalho e sonhos estejam ao alcance de todos.