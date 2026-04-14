Nasce o Banrisul cultural

Por Fernando Lemos, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Banrisul Instituto Cultural e Social

O Banrisul está prestes a completar cem anos de história ao lado de gaúchas e gaúchos. Consolidou-se como uma instituição presente no cotidiano de milhões de famílias, em todas as regiões do Estado. É a partir dessa trajetória que nasce o Banrisul Instituto Cultural e Social, criado para promover a arte e a educação e gerar impacto positivo na sociedade.

Entendemos que a cultura é a forma mais verdadeira e duradoura de que uma instituição dispõe para se comunicar com as pessoas. Por meio dela, é possível compartilhar valores, ampliar horizontes e fortalecer o sentimento de comunidade. No caso do Banrisul, essa relação se constrói reconhecendo as diferentes fisionomias do Rio Grande do Sul. Da Fronteira aos Campos de Cima da Serra, há múltiplos modos de ser gaúcho, e é com essa diversidade que o instituto se propõe a atuar, valorizando as diferenças e promovendo conexões.

Pela trajetória do Banrisul, nosso instituto não poderia ser apenas uma instituição de fomento voltada às demandas organizadas do setor. O Banrisul Cultural será propositivo, capaz de desenvolver ações inéditas. Atuará junto à comunidade artística e, de forma decisiva, junto aos menos favorecidos, que muitas vezes não acessam os circuitos culturais e que devem exercer plenamente o direito de conhecer nossa arte e nosso patrimônio. Ao ampliar o acesso, promove-se a cidadania, o respeito às diferenças e o estímulo à criatividade; ou seja, a responsabilidade, a paz e a inteligência.

É uma honra investir para que trabalho e sonhos estejam ao alcance de todos