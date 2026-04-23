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Lucro presumido na mira: aumento de tributos gera reação e vai parar no Judiciário

O impacto incidiu sobre o IRPJ, a partir de janeiro, e alcançou a CSLL a partir de abril, pressionando ainda mais o caixa empresarial

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