Lucro presumido na mira: aumento de tributos gera reação e vai parar no Judiciário

Por Taíla Teloeken, advogada, contadora e head da área Tributária do Feijó Lopes Advogados

O lucro presumido ficou mais oneroso para as empresas em 2026. A Lei Complementar nº 224/2025 elevou em 10% a presunção de lucro, ampliando a base das prestadoras de serviços de 32% para 35,2%, um acréscimo de 3,2 pontos percentuais.

Na prática, a mudança pode representar aumento direto de até 10% na carga tributária dessas empresas. O impacto incidiu sobre o IRPJ, a partir de janeiro, e alcançou a CSLL a partir de abril, pressionando ainda mais o caixa empresarial.

A justificativa para o aumento é de que o Lucro Presumido seria um benefício fiscal, o que não se sustenta. Trata-se, na verdade, de uma técnica de apuração do IRPJ e da CSLL, disponível a empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, cujo objetivo é simplificar o cálculo dos tributos. Nesse regime, PIS e Cofins são apurados de forma cumulativa, com alíquotas menores, porém sem possibilidade de apropriação de crédito sobre as despesas.

No dia a dia de quem trabalha com planejamento tributário, a comparação entre regimes revela que, em muitos casos, o Lucro Real resulta em menor carga, especialmente pela dedução de despesas e pela sistemática não cumulativa de PIS e Cofins. Para empresas com margens inferiores às presumidas, essa tende a ser a escolha mais eficiente. Não é correto, portanto, classificar o Lucro Presumido como benefício fiscal. Se assim fosse, todas as empresas elegíveis o adotariam, o que não ocorre.

Há outras decisões favoráveis e desfavoráveis sobre o mesmo tema, inclusive no RS

Por força disso, muitas empresas e associações estão demandando o Poder Judiciário, questionando o aumento repentino da alíquota. Multiplicam-se as discussões judiciais divergentes em todo o país. A OAB/RJ conseguiu uma liminar para afastar a aplicação do adicional de 10% para todas as sociedades de advogados do Rio de Janeiro e há outras decisões favoráveis e desfavoráveis sobre o mesmo tema, inclusive no Rio Grande do Sul.