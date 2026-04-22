Israel, o país que faz florescer o deserto

Por Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs)

No calendário israelense, não há transição mais marcante do que entre o Iom Hazikaron e o Iom Haatzmaut. Em poucas horas, o país passa da memória dos que caíram para a celebração da independência. E isso não é contradição, é uma forma de compreender a essência do lar nacional judaico e o sentido da liberdade: aquela que exige luta para ser conquistada e preservada.

A independência de Israel nunca foi óbvia. Nasceu de um anseio antigo, transmitido por gerações, presente em rezas, rituais e na forma como o povo judeu se compreende no mundo. Reduzir o sionismo ao século 19 é ignorar essa dimensão. O movimento político organizou a ideia de que um povo deve decidir seu próprio destino em sua terra ancestral.

Em 1948, essa ideia tornou-se realidade. Israel foi concebido, e segue sendo, uma sociedade plural e democrática, formada por diferentes origens e experiências, ao lado de outras comunidades.

Embora sua história seja marcada por guerras, essa não é sua essência. Estive no país quatro vezes desde o início da guerra, e em nenhuma dessas viagens encontrei apenas um país em conflito. Encontrei uma sociedade em movimento, marcada pela dor, mas também pela convicção de que a vida é o bem mais valioso.

Há uma força difícil de traduzir. Uma resiliência que aparece no cotidiano, na solidariedade e na escolha de seguir em frente. Há também alegria, não como negação, mas como afirmação da vida.

Israel floresce, inclusive no sentido literal. Em meio a desafios, construiu uma cultura de inovação e busca por soluções. É um país que insiste em criar, mesmo quando seria mais fácil apenas resistir.

É parte de uma memória coletiva e de uma identidade em constante construção

Para quem olha de fora, pode ser tentador tratar Israel como algo distante. Mas Israel não é um projeto abstrato. É parte de uma memória coletiva e de uma identidade em constante construção.

Entre a dor do Iom Hazikaron e a celebração do Iom Haatzmaut, existe uma linha contínua. É nela que Israel se constrói todos os dias.