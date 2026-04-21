Charge OpiniãoOpiniãoO autor do texto defende ideias e tira as próprias conclusões com base na sua interpretação dos fatos. Gilmar Fraga: Tiradentes...21/04/2026 - 05h00minAtualizada em 21/04/2026 - 05h00minCompartilharGilmar FragaEnviar emailGilmar Fraga / Agencia RBS"Aumento de telas e tempo que alunos ficam nas redes sociais é um sequestro cognitivo", diz presidente-executiva do Todos pela EducaçãoVeja mais charges de Gilmar FragaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:charge do gilmar fraga