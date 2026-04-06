Fim da jornada 6x1: os perigos de uma via de mão única

Por Maurício de Carvalho Góes, doutor em direito, sócio Trabalhista de Tozzinifreire e professor da PUC e da Unisinos

A Câmara dos Deputados vem acelerando o ritmo de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que impõe o fim da jornada 6x1 e consolida a jornada 5x2 no inciso XIII, do artigo 7º da Constituição Federal. Por isso, o tema volta à tona com mais relevância, sobretudo quanto aos impactos nas relações de emprego vigentes. Não há dúvidas de que a proposta, do ponto de vista antropológico e principiológico, coaduna com as necessidades e características do trabalho contemporâneo, mormente em relação ao valor social do trabalho.

Contudo, na prática, como em toda mudança, há incertezas e receios. Enquanto de um lado se busca potencializar um direito indisponível, por outro lado o empregador se pergunta: como operacionalizar o desenvolvimento de uma atividade em que os empregados terão duas folgas semanais?

Não se vislumbra, em um futuro próximo, uma política de redução de encargos

Inevitavelmente, de início se pensa no aumento de custos, pois haverá a necessidade de novas contratações e, com isso, logicamente, ocorrerá aumento dos encargos no bolso patronal. Porém, ainda que a mudança oportunize novas vagas de trabalho, não se vislumbra, em um futuro próximo, uma política de redução de encargos e incentivos fiscais para os empreendimentos.

Neste cenário de inexistência de contrapartidas aos empregadores reside a contradição da própria PEC: a proposta de mão única de proteção ao trabalho pode desprotegê-lo. Isso porque a tentativa de compensar o peso dos encargos poderá estimular o aumento do trabalho temporário, da terceirização e da pejotização, diminuindo a geração de empregos diretos, ou até mesmo o fechamento de empresas.