Engenharia não é acaso

Por Nanci Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS)

O acidente ocorrido em 19 de abril, em Guaíba, reforça um alerta que não pode ser ignorado: a segurança em estruturas de entretenimento exige vigilância permanente. Trata-se de um chamado à responsabilidade em ambientes onde a sociedade busca lazer e tranquilidade.

Qualquer ocorrência impacta não apenas a estrutura envolvida, mas também a confiança das pessoas em momentos que deveriam ser seguros.

As informações iniciais indicam a possível ruptura de um cabo de aço, componente crítico em sistemas sujeitos a esforços elevados e ciclos repetitivos. Seu comportamento é conhecido e monitorável, com critérios técnicos claros para inspeção e substituição. Por isso, o ponto central não é apenas o evento, mas a consistência dos processos de controle e manutenção.

Equipamentos de parques de diversões são sistemas dinâmicos, expostos a variações de carga, vibração e desgaste contínuo. Exigem rigor em todas as etapas, como projeto, montagem, operação e manutenção. Não há espaço para improviso.

Segurança não é apenas conformidade documental, é desempenho contínuo em campo. Não se resume a registros formais, mas à prática diária, à cultura técnica e à responsabilidade permanente.

A segurança se concretiza na atuação efetiva de profissionais e empresas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS) atua na fiscalização do exercício profissional, garantindo responsáveis técnicos legalmente habilitados e anotação de responsabilidade técnica (ART) devidamente registrada. Mas a segurança se concretiza na atuação efetiva de profissionais e empresas.

O momento exige avançar na gestão de integridade de ativos, no controle de componentes críticos e em planos de manutenção estruturados, com registros confiáveis.

Da mesma forma, é fundamental uma atuação ainda mais integrada entre o Crea-RS, prefeituras e órgãos de segurança, especialmente em estruturas itinerantes, que mudam de local, mas não de exigência técnica.