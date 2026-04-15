É hora de retomar a tradição em planejamento urbano

Por Ricardo Ruschel, arquiteto, urbanista e diretor institucional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS)

Entre os cinco objetivos do Plano Diretor Urbano e Sustentável (PDUS), dois são decisivos: reduzir o tempo de deslocamento e ampliar o acesso à habitação. Ambos buscam um modelo capaz de aproveitar melhor a infraestrutura e tornar Porto Alegre mais acessível. Sem enfrentar essas questões, não conseguiremos reduzir trajetos nem democratizar o uso do espaço urbano.

Eixos estruturantes como as avenidas Carlos Gomes, Ipiranga e Protásio Alves precisam de regime volumétrico revisto, permitindo maior densidade e projetos arquitetônicos qualificados. A cidade pede soluções que enriqueçam a paisagem e o skyline. O plano atual restringiu essas possibilidades, produzindo uma morfologia homogênea e pouco aberta à inovação.

O adensamento exige também repensar o espaço público para o pedestre. O PDUS avança ao incentivar fachadas ativas e fazer dos espaços públicos elementos estruturadores da vida urbana. Mas é indispensável o monitoramento de infraestrutura, mobilidade e saneamento. Aqui ganha relevância o quinto objetivo do plano: fortalecer o planejamento com base na economia urbana e mecanismos robustos de financiamento.

A retomada dessa agenda exige estruturas institucionais sólidas

Porto Alegre tem uma tradição histórica de planejamento, mas perdeu protagonismo nas últimas décadas. A retomada dessa agenda exige estruturas institucionais sólidas, autonomia funcional, orçamento compatível e corpo técnico qualificado. Nesse aspecto, é fundamental que, após aprovado o PDUS, uma das primeiras medidas seja a criação de um Instituto de Planejamento Urbano para a cidade, aos moldes de referências bem-sucedidas como Curitiba e outras metrópoles globais.