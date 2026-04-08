E depois do mês das mulheres?

Por Viviane Viegas, secretária de Estado da Mulher em exercício

Março chegou ao fim, mas a pauta das mulheres não pode ser tratada como algo sazonal. Se o mês simboliza visibilidade e mobilização, os outros meses precisam representar continuidade. No Rio Grande do Sul, o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres, lançado pelo governador Eduardo Leite, reforça essa mudança de perspectiva: não basta garantir participação, é preciso eficácia.

É fundamental que as políticas públicas produzam impactos reais

Mais do que ocupar espaços, é fundamental que as políticas públicas produzam impactos reais na vida das mulheres. A violência de gênero não é episódica, nem restrita a datas. Ela é cotidiana, estrutural e exige respostas permanentes. Isso significa investir em ações articuladas entre segurança, saúde e assistência social, utilizar dados para prevenir ocorrências, garantir atendimento contínuo às vítimas e fortalecer as redes de proteção. Nesse contexto, a tecnologia e a inovação assumem papel estratégico.

Sistemas integrados de informação, plataformas digitais de atendimento e monitoramento, além de ferramentas de análise preditiva, podem ampliar a capacidade de resposta do Estado e tornar as políticas mais eficientes, como elo na articulação de rede. O Estado seguirá trabalhando. Contudo, é preciso reconhecer que o poder público, sozinho, não dará conta de promover a transformação profunda que essa realidade exige.

É nesse ponto que cabe uma provocação necessária: e se, a partir de agora, construirmos um compromisso coletivo permanente? Um “Dia D” mensal de mobilização, envolvendo instituições públicas e privadas, entidades e organizações da sociedade civil, todos engajados em ações concretas de enfrentamento à violência contra a mulher. Não como um gesto simbólico, mas como um movimento contínuo e estruturado.