Dois anos de memória e evolução na proteção do Rio Grande

Por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul está hoje muito mais preparado para enfrentar eventos climáticos extremos. Isso é um fato. Dois anos após as enchentes de 2024, seguimos lembrando com respeito tudo o que vivemos, porque foi a partir da dor que encontramos força para reconstruir e seguir em frente. A água mudou a nossa geografia e marcou nossas vidas, mas não apagou a nossa história. E foi com essa consciência que começamos a construir um novo caminho.

O Plano Rio Grande, estruturado ainda nos primeiros momentos da crise, reúne 227 projetos e mais de R$ 14 bilhões em investimentos em reconstrução, prevenção e adaptação. Mais do que obras, ele representa uma mudança de atitude: a construção de uma cultura permanente de resiliência, com o objetivo claro de proteger a vida das pessoas e preparar o Estado para um cenário climático cada vez mais desafiador. Hoje, o Rio Grande do Sul está diferente. Mais atento e mais preparado para cuidar da sua gente.

Refizemos o caminho das águas com planejamento, ciência e responsabilidade. Ampliamos o monitoramento climático, quadruplicamos a Defesa Civil, qualificamos sistemas de alerta e recuperamos estruturas de contenção de cheias em municípios, reconstruímos pontes e rodovias em padrão mais resiliente e implantamos o maior programa de desassoreamento da nossa história. Ao mesmo tempo, estamos construindo soluções de longo prazo, com novos sistemas de proteção e reordenamento urbano em áreas de risco.

Honramos cada história quando transformamos aprendizado em ação

Mas esse trabalho não é apenas sobre infraestrutura. É sobre o reencontro das famílias, a reconstrução de comunidades, a segurança de quem precisa recomeçar. É o Estado inteiro se erguendo, com união, responsabilidade e respeito à memória de quem foi atingido.