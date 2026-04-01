Dilema da formação médica no Brasil

Por Sérgio de Paula Ramos, médico psiquiatra e presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

A formação médica é estratégica para o desenvolvimento social e sanitário de qualquer país. No Brasil, porém, a resposta à escassez e à má distribuição de profissionais priorizou a ampliação de vagas no Ensino Superior – política que resultou em expansão acelerada e pouco planejada dos cursos de Medicina.

Proporcionalmente, o Brasil possui cinco vezes mais escolas médicas do que os EUA

Desde os anos 2000, o número de escolas médicas cresceu de forma expressiva. Hoje, o país lidera o ranking mundial, com 509 cursos para uma população de 213 milhões de habitantes – o equivalente a cerca de 2,4 escolas por milhão. A desproporção é evidente quando comparada a outros países: os Estados Unidos têm cerca de 0,45 por milhão, e a Índia, aproximadamente 0,28. Proporcionalmente, o Brasil possui cinco vezes mais escolas médicas do que os EUA e até nove vezes mais do que a Índia.

A expansão ocorreu com forte participação do setor privado e flexibilização de critérios de autorização, resultando na abertura de cursos sem planejamento adequado e, em muitos casos, com qualidade questionável, frequentemente associada a interesses econômicos.

O modelo mostrou-se insuficiente. A ampliação de vagas não foi acompanhada pela necessária expansão de hospitais de ensino, campos de prática, preceptores qualificados e integração efetiva com a rede do SUS. A precariedade da infraestrutura compromete a formação clínica, ética e humanística dos futuros médicos.

Assim, a multiplicação de cursos não se traduz, necessariamente, em maior resolutividade do sistema de saúde. A qualidade da formação permanece como desafio central.