Desafios e oportunidades para o varejo

Por Antonio Ortiz, presidente do Grupo Asun

Passados os primeiros meses do ano, tradicionalmente marcados por uma grande movimentação no Litoral, o varejo gaúcho se prepara agora para um 2026 atípico sob o ponto de vista do calendário. No horizonte, oportunidades e desafios que serão gerados pela realização de grandes eventos como a Copa do Mundo e as eleições gerais, além dos diversos feriados prolongados que começam já no mês de abril.

Se no ano passado o setor supermercadista do Rio Grande do Sul teve motivos para celebrar – segundo dados recentes da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o setor registrou um crescimento de 8,3% –, em 2026 esse “fôlego” servirá como sustentação para os próximos meses.

Com início marcado para o dia 11 de junho, a Copa do Mundo certamente irá alterar o comportamento de consumo. Nesta edição, o evento será o maior da história, apresentando um formato expandido, que resultará em uma duração maior em comparação às edições anteriores. Por conta disso, as categorias de bebidas, petiscos e carnes ganham um protagonismo absoluto nesse período.

Já em outubro teremos, novamente, as eleições gerais. Historicamente, períodos eleitorais trazem uma dose de incerteza econômica. A flutuação do mercado financeiro e do câmbio, comum em momentos de indefinição política, pressiona os custos de aquisição. Nesse caso, o desafio é evitar o repasse imediato ao consumidor para não perder competitividade, mesmo com as margens de lucro sendo severamente testadas.

O setor tem plenas condições de transformar esse contexto em resultados positivos