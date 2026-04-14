Desafios e oportunidades para o varejo

Por Antonio Ortiz, presidente do Grupo Asun
Passados os primeiros meses do ano, tradicionalmente marcados por uma grande movimentação no Litoral, o varejo gaúcho se prepara agora para um 2026 atípico sob o ponto de vista do calendário. No horizonte, oportunidades e desafios que serão gerados pela realização de grandes eventos como a Copa do Mundo e as eleições gerais, além dos diversos feriados prolongados que começam já no mês de abril.
Se no ano passado o setor supermercadista do Rio Grande do Sul teve motivos para celebrar – segundo dados recentes da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o setor registrou um crescimento de 8,3% –, em 2026 esse “fôlego” servirá como sustentação para os próximos meses.
Com início marcado para o dia 11 de junho, a Copa do Mundo certamente irá alterar o comportamento de consumo. Nesta edição, o evento será o maior da história, apresentando um formato expandido, que resultará em uma duração maior em comparação às edições anteriores. Por conta disso, as categorias de bebidas, petiscos e carnes ganham um protagonismo absoluto nesse período.
Já em outubro teremos, novamente, as eleições gerais. Historicamente, períodos eleitorais trazem uma dose de incerteza econômica. A flutuação do mercado financeiro e do câmbio, comum em momentos de indefinição política, pressiona os custos de aquisição. Nesse caso, o desafio é evitar o repasse imediato ao consumidor para não perder competitividade, mesmo com as margens de lucro sendo severamente testadas.
O setor tem plenas condições de transformar esse contexto em resultados positivos
Por fim, os feriados prolongados em 2026, embora tragam mudanças na dinâmica das lojas nas grandes cidades, abrem espaço para o fortalecimento do consumo em regiões turísticas, como o Interior e o Litoral. Ainda que o cenário exija atenção e capacidade de adaptação, o ano se apresenta como uma oportunidade para o varejo gaúcho inovar, ajustar estratégias e capturar novas frentes de crescimento. Com planejamento consistente e execução eficiente, o setor tem plenas condições de transformar esse contexto em resultados positivos, reforçando sua já reconhecida capacidade de superação e evolução.