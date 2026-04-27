Construção civil: a indústria do bem-estar social

Por Claudio Teitelbaum, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS)

Ao encerrar meu ciclo à frente do Sinduscon-RS, levo uma convicção clara: a construção civil é, talvez, a mais completa expressão de bem-estar social que uma economia pode gerar.

Foram quatro anos marcados por desafios intensos, como crises econômicas, mudanças regulatórias e até desastres climáticos, e por avanços consistentes e entregas concretas. Assumimos com o objetivo de fortalecer o Sinduscon-RS como protagonista no desenvolvimento do setor, e conseguimos ampliar sua presença institucional em temas decisivos, como legislação urbana, licenciamento, segurança jurídica e políticas de habitação e infraestrutura.

Modernizamos a entidade e ampliamos o diálogo com empresas, universidades e poder público. Reforçamos a integração com a Fiergs e a CBIC, conectando o Rio Grande do Sul às principais agendas nacionais da construção.

Criamos iniciativas relevantes, como o Movimento Porto Alegre+, e ampliamos nossa atuação em inovação, sustentabilidade e produtividade.

Mas talvez o maior símbolo do papel social da construção civil tenha sido nossa atuação durante as enchentes de 2023 e 2024. Com o apoio da sociedade, o setor ajudou a viabilizar moradias provisórias e definitivas para centenas de famílias atingidas, uma demonstração clara de que construir vai muito além de erguer obras: é reconstruir vidas.

Cada obra representa centenas de empregos diretos e indiretos

A construção civil gera empregos, movimenta cadeias produtivas, constrói hospitais, escolas, praças, desenvolve cidades e melhora, de forma direta, a qualidade de vida das pessoas. Cada empreendimento entregue representa dignidade, infraestrutura e oportunidade. Cada obra representa centenas de empregos diretos e indiretos. Apenas no Estado, são mais de 500 mil pessoas trabalhando em nossos canteiros de obras.

Seguimos enfrentando desafios relevantes, especialmente no acesso ao crédito, custo de produção e disponibilidade de mão de obra, mas o setor tem mostrado resiliência e capacidade de adaptação.