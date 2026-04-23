Chegar à universidade ainda é desafio para muitos

Por Lucas Baldisserotto, CEO do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS)

A universidade ainda é um sonho distante para milhares de jovens gaúchos. Não por falta de capacidade ou vontade, mas pelas barreiras acumuladas nos últimos anos. A pandemia da covid-19 escancarou desigualdades históricas e deixou marcas profundas na educação, especialmente na rede pública.

Segundo o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em 2020 os estudantes do Ensino Médio tiveram acesso a pouco mais de um terço das aulas previstas. Em 2022, segundo o IBGE, o índice de evasão escolar cresceu 171%, um número alarmante.

Como se não bastasse, o Rio Grande do Sul enfrentou, em 2024, um dos episódios mais devastadores de sua história com as enchentes que atingiram centenas de municípios. Escolas foram danificadas, rotinas interrompidas e milhares de estudantes tiveram seu processo de aprendizagem comprometido.

Nesse cenário, pensar em acesso ao Ensino Superior exige a abertura de caminhos. Por isso, programas como o Universitário do Amanhã, uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do RS (CIEE-RS), se mostram fundamentais. Voltado a jovens, especialmente os inscritos no CadÚnico, o curso oferece preparação online para o Enem, ampliando as possibilidades de ingresso na universidade.

Os números mostram que a demanda existe. Em 2025, foram mais de 9 mil inscrições no projeto, com alcance em quase todos os municípios do Estado.

O futuro do RS passa, necessariamente, pela educação e pelos jovens

E o resultado trouxe ainda mais relevância para o programa, que ampliou o número de matrículas neste ano e oferece mais de 8 mil vagas para impulsionar quem deseja buscar oportunidade de qualificação.