Avanço na infraestrutura requer colaboração

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e do Conselho do Transforma RS

O diagnóstico sobre a infraestrutura gaúcha já é amplamente conhecido. Também está claro que compreender gargalos, mapear prioridades e estruturar projetos de qualidade é condição necessária — mas não suficiente. O diferencial está em transformar diagnóstico em entrega, o que exige coordenação institucional, diálogo qualificado e capacidade de execução, como evidenciado no evento do Transforma RS sobre arquitetura institucional da infraestrutura.

Adiar projetos estruturantes por restrições fiscais é comprometer o futuro

O RS enfrenta desafios fiscais que limitam o investimento direto do Estado. Justamente por isso, a infraestrutura assume papel ainda mais estratégico: sustenta o crescimento, amplia a produtividade, reduz custos e cria bases para o desenvolvimento sustentável. Adiar projetos estruturantes por restrições fiscais é comprometer o futuro. O caminho passa por bons modelos, segurança jurídica e parcerias sólidas com o setor privado.

O Estado reúne condições objetivas para avançar, com uma carteira consistente de projetos em diferentes modais. No setor rodoviário, os quatro leilões previstos — dois federais e dois estaduais — somam R$ 25 bilhões em investimentos e mais de 590 quilômetros de duplicações, com impacto direto na competitividade logística, segurança viária e integração regional.

O Brasil evoluiu na construção de um modelo maduro de concessões e PPPs, alinhado às melhores práticas internacionais. O desafio hoje não está nos instrumentos, mas na operação: falta agilidade, integração e uma cultura mais sólida de colaboração. Segurança jurídica, previsibilidade regulatória e clareza de papéis seguem decisivas para acelerar investimentos. Nesse contexto, órgãos técnicos e de controle têm papel central. Mais do que atuar de forma reativa, devem participar desde a estruturação dos projetos, reduzindo riscos, elevando a qualidade técnica e evitando retrabalhos.