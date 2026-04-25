Ana Paula triunfa no BBB 26; Sebastião Melo justifica obra emergencial na zona norte de Porto Alegre; Flávio Dino defende reformas no Judiciário 

Me permiti mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres.
ANA PAULA RENAULT
Mineira vencedora do BBB 26, no programa Mais Você, ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre a estratégia para vencer o reality.
Não há tempo de abrir licitação, porque o El Niño não espera.
SEBASTIÃO MELO
Prefeito de Porto Alegre justifica obra emergencial na zona norte da Capital.
À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial que está aqui.
ANDREI RODRIGUES
Diretor-geral da Polícia Federal, sobre resposta à decisão dos EUA de barrar delegado brasileiro que atuou na detenção do ex-deputado do PL Alexandre Ramagem.
No momento em que a gente estava esperando na fila, o brinquedo já estava fazendo uns barulhos estranhos.
SABINE FERREIRA
A adolescente de 15 anos foi uma das pessoas feridas no acidente em um parque de diversões em Guaíba no dia 19.
Mudanças superficiais, assentadas em slogans fáceis, ou de caráter puramente retaliatório não fortalecem o Brasil.
FLÁVIO DINO
Ministro do STF, em artigo, defende ampla reforma do Judiciário do país.
Ele teria dado um brigadeiro à criança, que no dia seguinte teria apresentado problemas gástricos.
TIAGO TRAESEL
Delegado que apura desaparecimento da família Aguiar explica o que gerou atrito entre suspeito e ex-esposa.
Minha maior tristeza, além de ter perdido tudo nessa tragédia, é que não estou conseguindo honrar meus compromissos.
DOUGLAS ROSS
Dono do restaurante de Capão da Canoa destruído por queda de avião.