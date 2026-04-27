Abril Verde e o dever de proteger a saúde mental

Por Consuelo da Rosa e Garcia, docente da Escola Técnica Fundatec

A atualização da NR-1 traz um avanço importante para a garantia de relações saudáveis e seguras no ambiente de trabalho, pois reconhece oficialmente que nem todo risco é visível. Não são apenas máquinas perigosas, produtos químicos ou ruído excessivo que adoecem. Fatores como pressão constante, metas impossíveis, humilhações, isolamento e clima organizacional hostil também afetam diretamente trabalhadores e trabalhadoras.

Quando a norma passa a reconhecer os chamados riscos psicossociais, amplia a noção de saúde no trabalho, torna a prevenção obrigatória e fortalece a responsabilização, o cuidado deixa de ser focado apenas nos riscos físicos e passa a incluir o bem-estar emocional e mental, alinhando-se ao conceito da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

É importante destacar que o estabelecimento de metas e suas cobranças não configuram, por si, assédio moral. A questão está na possibilidade real de atingimento e na forma como são cobradas. Assédio, sobrecarga e pressão abusiva combinam exigência, falta de controle e medo de punição, combinação reconhecida como geradora de adoecimento ocupacional.

O descumprimento pode gerar autuações e responsabilização judicial

Na prática, a atualização retira os riscos psicossociais do campo da "boa intenção" e os coloca como obrigação legal. As empresas passam a ter o dever de identificar, avaliar tecnicamente, implementar medidas de prevenção e registrar esses fatores no gerenciamento de riscos ocupacionais. O descumprimento pode gerar autuações e responsabilização judicial.

Neste cenário, as organizações conseguem identificar riscos antes do adoecimento quando tratam o tema de forma estruturada, com escuta ativa e análise da organização do trabalho, considerando o aumento de afastamentos, a rotatividade e conflitos recorrentes como sinais de alerta.

A cultura organizacional é o terreno onde esses riscos crescem ou desaparecem. Lideranças que priorizam resultados a qualquer custo tendem a normalizar comportamentos tóxicos; aquelas que equilibram desempenho com respeito e cuidado previnem adoecimento.