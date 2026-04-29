A utopia atualizada

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Assim como nos adaptamos à Revolução Industrial por meio da educação e da assistência social, a segunda “era das máquinas” também exige medidas importantes, diz Rutger Bregman, no livro Utopia para Realistas. Para ele, isso passa pela redução da jornada de trabalho e pela renda básica universal.

Essa discussão, muito atual, é tão necessária quanto polêmica. Em uma sociedade na qual trabalhar para viver, mais do que um fato, é um dogma, questionar isso é quase uma afronta. No entanto, em tempos em que as pessoas estão sendo substituídas por robôs, essa reflexão precisa ser feita. Especialmente pela velocidade com que o mundo do trabalho está mudando, mas também porque esse não é um tema novo, e estamos devendo respostas há algumas décadas.

Essa discussão, muito atual, é tão necessária quanto polêmica

Em experimento conduzido na Finlândia, 2 mil pessoas receberam uma renda mensal, entre 2017 e 2018, sem necessidade de trabalhar nem justificar seus gastos. Resultados? O nível de emprego não mudou – nem para menos – e as pessoas tiveram ganhos de autoestima, redução de estresse e maior confiança nas instituições sociais. Também estudo realizado no Quênia indica que não há desincentivo ao trabalho, mas impulso ao crescimento econômico. Experimento em Stockton, nos Estados Unidos, mostrou que os beneficiários aumentaram sua empregabilidade. E há relatos assim no Canadá, na Alemanha, no Irã, no Japão e na Namíbia. A questão é: as pessoas não deixam de trabalhar, elas ficam seguras para poder sobreviver e, então, se capacitarem e evoluir.

Este artigo não é para defender nem criticar a renda básica ou a redução da jornada de trabalho, mas para refletir sobre algumas questões iminentes em um contexto em que a tecnologia, cada vez mais, ocupa espaço. E, se bem usada, vai deixar que os humanos usem suas capacidades distintivas. É para entender que precisamos usar nosso tempo e inteligência para buscar soluções.