A trinca do último ano

Por Artur Lemos, secretário Extraordinário Geral de Governo do RS

Governar é, antes de tudo, integrar. E quando um governo chega ao seu oitavo e último ano, a tentação natural é a inércia: deixar o relógio correr, administrar o que existe, preparar a transição em velocidade de cruzeiro. Não é o que faremos.

Após mais de cinco anos à frente da Casa Civil, período em que trabalhamos para modernizá-la e aproximá-la de padrões OCDE de governança, assumo a Secretaria Extraordinária Geral de Governo. Não é trocar de cadeira. É reforçar o núcleo de coordenação central para que esteja à altura de quem faz acontecer na ponta.

Nesse núcleo, cada peça tem função própria e peso equivalente

O Rio Grande do Sul conta com secretarias finalísticas de enorme peso, da Reconstrução Gaúcha à Fazenda, passando pela PGE e tantas outras com agendas decisivas. O núcleo central não existe para substituí-las, mas para garantir que toda essa potência opere alinhada.

Nesse núcleo, cada peça tem função própria e peso equivalente. A Casa Civil é o coração da articulação política e institucional. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão é o cérebro técnico: orçamento, diretrizes e suporte analítico. A Secretaria-Geral é o pulso da execução: coordenação estratégica, integração transversal e monitoramento de metas dos projetos prioritários. Porque dezembro não espera.

Tudo isso funciona sob a liderança do governador Eduardo Leite, primeiro reeleito na história do Rio Grande do Sul, que ao criar essa estrutura no último ano de mandato demonstra o oposto da acomodação: governar até o fim com método, intensidade e foco em resultado.

A trinca não é o governo. É a coordenação que existe para potencializar quem governa. Governança não é burocracia, é sinergia. Articulação sem execução é discurso. Planejamento sem acompanhamento é planilha. Execução sem articulação é atropelo. As três frentes fecham o ciclo que um último ano exige.