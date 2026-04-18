A resposta do papa aos ataques de Trump; Ramagem assegura que não está escondido nos EUA; o fim da era Orbán na Hungria  

Não tenho medo do governo Trump.
LEÃO XIV
O papa norte-americano, crítico de conflitos armados, respondeu aos ataques que recebeu do presidente dos EUA, Donald Trump.
Adoro ser desafiado, me divirto com isso.
GILMAR MENDES
Ministro do STF, reagindo ao seu indiciamento e de outros colegas da Corte pedido pelo relator da CPI do Crime Organizado.
Me cutucaram, eu tirei a proteção e vi que havia um baita de um caça F-5 ao meu lado.
JOÃO PAULO DE ALMEIDA
Piloto comercial, relatando uma intercepção inusitada por aeronave da FAB ao entrar no RS.
Libertamos a Hungria, recuperamos nossa pátria.
PÉTER MAGYAR
O conservador pró-europeu venceu as eleições legislativas no país, após 16 anos de Viktor Orbán, da extrema direita, no poder.
Eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos.
ALEXANDRE RAMAGEM
Ex-deputado federal do PL condenado por tentativa de golpe, após ser preso e liberado pela polícia migratória norte-americana.
Eu decidi lutar pelo meu direito de ter uma morte digna.
CÉLIA MARIA CASSIANO
Professora brasileira que, com uma doença incurável, passou por procedimento de morte assistida na quarta-feira, na Suíça.
Agora eu posso falar: pelo RS, pelo Brasil e pelo mundo, em qualquer chão, sempre gaúcho.
RAFAEL DA SILVA ALVES
O árbitro assistente gaúcho, de família tradicionalista, foi confirmado como bandeirinha na Copa do Mundo.