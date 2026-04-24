A Reforma Tributária é, acima de tudo, uma reengenharia de negócios

Por Vinicius Piazzeta, advogado e presidente da Pactum Consultoria Tributária

Enquanto o Brasil se aproxima de uma profunda reformulação tributária em sua história, muitos líderes empresariais ainda observam o tema a uma distância perigosa, tratando-o como assunto técnico restrito a especialistas. Talvez seja um erro estratégico grave. A reforma não é mera troca de alíquotas: é uma reconfiguração dos modelos de negócio, capaz de alterar o mapa da competitividade no país. Para o C-Level, ignorar essa realidade implica assumir riscos relevantes.

Um dos pilares dessa transformação está no enfraquecimento da lógica de incentivos fiscais que, por décadas, orientou decisões de localização, produção e distribuição. A competitividade tende a migrar de benefícios regionais para eficiência operacional. Decisões sobre onde instalar fábricas ou centros de distribuição deixarão de ser predominantemente tributárias para se tornarem estratégicas, baseadas em logística, produtividade e proximidade do mercado. Isso exige revisão do footprint geográfico e das estratégias de go-to-market.

Paralelamente, surge um desafio financeiro significativo: o split payment. A cobrança do imposto no momento da liquidação da transação altera a dinâmica do capital de giro. Recursos que antes permaneciam temporariamente no caixa passam a ser recolhidos em tempo real. Para setores de ciclo longo ou margens estreitas, o impacto pode ser relevante. A gestão de caixa deixa de ser apenas operacional e passa a exigir planejamento e capacidade preditiva mais rigorosa.

(...) a adaptação envolve tecnologia, contratos, precificação e cultura organizacional

Outro elemento central é a não cumulatividade plena. Embora prometa desonerar investimentos, sua efetividade dependerá da conformidade de toda a cadeia de suprimentos. Surge o risco de contraparte: a falha de um fornecedor pode comprometer o crédito tributário de seus clientes, gerando efeitos financeiros em cascata. A governança corporativa precisa, portanto, ultrapassar os limites da própria empresa e alcançar contratos, controles e critérios de seleção de parceiros.