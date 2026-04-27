A proteína animal resiste à guerra

Por Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

O conflito no Oriente Médio eleva a pressão sobre o comércio internacional de alimentos, especialmente na logística. Para a cadeia brasileira de proteína animal, os efeitos são percebidos na operação, embora não tenham comprometido a continuidade dos embarques. O contexto exige acompanhamento permanente, capacidade de ajuste e respostas rápidas diante de um ambiente global desafiador.

A região é central para as exportações de carne de frango, com cerca de 30% dos embarques. É um mercado dependente das importações e com relação consolidada com o Brasil, construída com base em regularidade, qualidade e conformidade com exigências sanitárias e culturais.

Nas últimas semanas, foi preciso readequar as rotas logísticas, agregando frete e transporte terrestre às rotas do Mar Vermelho, Golfo de Omã, Canal de Suez e outras vias, diante do fechamento do Estreito de Ormuz. Isso resultou em operações mais longas e complexas, mas essenciais para a continuidade do abastecimento.

O impacto mais imediato se dá no custo das operações. A elevação do preço do petróleo e do diesel pressiona os fretes internos e internacionais, além de gerar aumento dos custos das embalagens plásticas. Esses fatores se somam aos custos estruturais da cadeia, desde o escoamento de insumos até a entrega final dos produtos.

Mesmo assim, os dados apontam elevação nas exportações globais de carne de frango em março, comparadas com o mesmo período de 2025. Não se observa interrupção significativa do comércio nem retração consistente da demanda. Os embarques prosseguem, ainda que com dificuldades, ajustes operacionais e aumento de custos.

Os embarques prosseguem, ainda que com dificuldades, ajustes operacionais e aumento de custos

O quadro exige coordenação dos elos da cadeia e monitoramento constante do conflito. Nossa competitividade continuará ancorada na eficiência produtiva, na confiabilidade sanitária e na capacidade de adaptação a contextos adversos.