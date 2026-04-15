A luta pelo direito nos bairros-jardins

Por Alexandre Conversani, advogado, empresário e dirigente da Associação do Moradores e Amigos da Chácara das Pedras

A preservação dos bairros-jardins é frequentemente reduzida a um debate estético. Contudo, sob a ótica de Rudolf von Ihering, em A Luta pelo Direito, essa resistência é um exercício ético de defesa da viabilidade urbana. Ihering ensina que o direito é uma força viva: “O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo é a luta”.

Para o autor, a defesa do direito é um dever do interessado para com a sociedade. Nos bairros-jardins, isso se traduz na proteção das normas de zoneamento e restrições contratuais. Quando o mercado imobiliário ignora essas regras, a resistência dos moradores afirma a segurança jurídica. Se uma norma técnica pode ser descartada pelo lucro, nenhum direito coletivo estará seguro.

A luta ganha urgência diante do esgotamento físico da região. Ihering argumenta que o direito deve servir à vida, e forçar o adensamento onde a estrutura é obsoleta viola o direito à cidade.

A verticalização reduz a permeabilidade do solo, agravando inundações esgotamento físico da região

O sistema de esgotos, da década de 1940, está no fim de sua vida útil. Somado a redes elétricas saturadas, o adensamento gera riscos sanitários e apagões.

O sistema viário está esgotado, as ruas são estreitas e o número de acidentes cada vez maior. Além disso, a verticalização reduz a permeabilidade do solo, agravando inundações e ilhas de calor.

Nesse cenário, a figura do vereador é central. Ihering defendia que a omissão diante da injustiça é um pecado contra o espírito do direito. O parlamentar que ignora o colapso estrutural e vira as costas aos seus eleitores para favorecer interesses imediatistas trai o mandato conferido. Vereadores que não apoiam a causa e o bem-estar de suas bases perdem a legitimidade moral e não deveriam jamais voltar a ocupar cargos públicos.