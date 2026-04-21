A hora para investir em franquias é agora

Por Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia

Empreender no Brasil é o caminho escolhido por milhares de pessoas em busca de autonomia financeira e crescimento profissional. Nesse cenário, o modelo de franquias se consolida como uma alternativa atrativa por oferecer um formato de negócio já testado, com marca reconhecida, suporte operacional e menor risco em comparação a empreendimentos iniciados do zero.

Os números reforçam essa tendência. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou R$ 301,7 bilhões em 2025, com crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. No Rio Grande do Sul, o desempenho foi ainda mais expressivo, com alta de 18% e um volume de R$ 16,8 bilhões. Todos os 12 segmentos analisados pela ABF tiveram boa performance no RS.

Todos os 12 segmentos analisados pela ABF tiveram boa performance no RS

É justamente esse potencial que estará em destaque na Feira da Franquia 2026, de 24 a 26 de abril, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Em sua quarta edição no Estado, reunirá mais de 100 marcas franqueadoras, com opções de investimento inicial que variam de R$ 13 mil a R$ 2 milhões. Lá estarão desde microfranquias até operações de maior porte.

Esse é um momento estratégico do ano, ideal para que as oportunidades de negócios sejam amadurecidas. Com um ambiente único, público seleto e focado em negócios, a feira é a melhor ocasião para conectar diretamente investidores com empresas de sucesso que atuam com modelos consolidados e com potencial de expansão.

Além disso, o Sebrae RS levará ao evento 15 marcas locais em fase de expansão, evidenciando a força do empreendedorismo gaúcho. Mais do que conhecer marcas, o visitante terá contato com tendências, conteúdos especializados e diferentes modelos de gestão, muitos deles há bastante tempo no mercado. Quase um terço das operações no Brasil tem mais de 20 anos e 40% têm de 11 a 20 anos de atuação.