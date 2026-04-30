400 anos das missões jesuítico-guaranis

Por Cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

No dia 3 de maio, celebraremos os 400 anos da fundação da primeira redução jesuítico-guarani no Rio Grande do Sul. Desse marco histórico floresceu um singular modelo de civilização, fruto da fecunda união entre os conhecimentos dos missionários jesuítas e a cultura do povo guarani.

Esse modelo de evangelização e organização social foi uma inovação proporcionada pela troca de saberes que ocorreu do encontro entre os missionários jesuítas e os povos indígenas. As reduções situadas no atual território do Rio Grande do Sul constituíram o derradeiro empreendimento desse projeto realizado pela Companhia de Jesus.

Modelo de evangelização e organização social foi uma inovação

Dessa epopeia destacam-se alguns personagens que tornaram possível à Igreja e ao Rio Grande do Sul o privilégio de uma rica experiência de vivência do Evangelho e de virtuosa colaboração entre culturas. O primeiro a ser lembrado é o fundador da redução de São Nicolau, padre Roque González de Santa Cruz. Nascido no Paraguai, dominava a língua guarani e, ao chegar a São Nicolau, já havia participado da fundação de reduções na Argentina e no Paraguai. O segundo foi o padre Antonio Sepp von Rechegg, Jesuíta austríaco, nasceu no Tirol, em 1655, e faleceu em San José (Misiones), em 1733. Destacou-se como músico, arquiteto, escultor, urbanista, pintor e escritor, tendo sido também administrador de diversas reduções jesuíticas. Além de sua contribuição para a música, a pintura e a arquitetura nas missões, é lembrado ainda como o fundador da siderurgia no Rio Grande do Sul.

Um terceiro é Sepé Tiaraju, popularmente invocado como São Sepé Tiaraju. Nascido na redução de São Luiz Gonzaga, em 1723, destacou-se como líder e guerreiro guarani. Sepé enfrentou os impérios espanhol e português, liderando a resistência contra o Tratado de Madri. Por sua luta em defesa de seu povo e de sua terra, é lembrado como mártir da causa guarani.