Violência contra a mulher: um problema de todos nós

Por Naura Bordignon, prefeita de Marau (RS)

A cada seis horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2025, o país registrou quase 1.500 vítimas de feminicídio – o maior número da série histórica. É impossível ficar indiferente diante dessa brutal realidade. São vidas interrompidas, famílias destruídas, filhos que crescem marcados pela violência que testemunharam dentro de casa, perpetuando ciclos de dor, medo e insegurança.

Reflito sobre isso também a partir da minha própria história. Nasci na zona rural de Marau e me sinto profundamente privilegiada por ter tido acesso à educação. As mulheres que vieram antes de mim, em grande parte, não tiveram essa oportunidade. Hoje, sou a primeira mulher a liderar o Executivo em Marau. E carrego essa marca comigo como uma responsabilidade histórica.

Se tivéssemos construído, ao longo dos séculos, uma sociedade com igualdade real de direitos e oportunidades, não precisaríamos de uma data para celebrar a mulher, nem de leis específicas para nos proteger. O fato de ainda precisarmos delas diz tudo sobre o caminho que temos pela frente.

Nenhuma política pública será suficiente se não houver uma mudança mais profunda

Em Marau, compreendemos que enfrentar esse problema exige estrutura, parceria e visão de longo prazo. Lançamos recentemente o Programa Mulher Segura, um sistema de monitoramento eletrônico que protege a vítima: transmite imagens em tempo real e geolocalização às forças de segurança, permitindo resposta ágil no momento em que o agressor se aproxima. O programa Marau que Protege leva o debate às escolas, às ruas e à sociedade – porque a prevenção precisa de ação de todos.

Mas nenhuma política pública será suficiente se não houver uma mudança mais profunda, que comece dentro de casa, na forma como educamos nossas crianças e na maneira como enxergamos o papel das mulheres na sociedade. Acredito que a transformação mais duradoura virá de como educamos nossas crianças hoje. Quando ensinamos a nova geração a respeitar, a reconhecer a violência e a não tolerá-la, estamos plantando as sementes de um Brasil mais justo.