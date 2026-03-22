Um novo capítulo para a Câmara de Comércio Italiana no RS

Por Erasmo Carlos Battistella, presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS)

Esta segunda-feira (23) é um dia simbólico para todos que acreditam na força das conexões, da cooperação e do empreendedorismo. A inauguração da nova sede da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul representa muito mais do que a abertura de um espaço físico em Porto Alegre. Ela marca o começo de um ciclo para a entidade e para o ecossistema empresarial que se forma ao seu redor.

Criamos um espaço pensado para ser mais do que um endereço

Ao longo de sua história, a Câmara tem sido ponte entre empresas e oportunidades. Agora, damos um passo adiante. Criamos um espaço pensado para ser mais do que um endereço. Queremos que este seja um ambiente vivo de relacionamento, desenvolvimento e geração de negócios para os nossos associados, contribuindo para o fortalecimento da economia do Estado, sem perder de vista a importância da cultura e da educação como pilares dessa construção.

Este momento também marca uma nova etapa da Câmara, que está em plena campanha de ampliação do quadro de associados. Não nos limitamos a empresas italianas, nem às maiores corporações. Pelo contrário, queremos estar cada vez mais próximos de pequenas, médias e grandes empresas.

Fazer parte da câmara significa integrar um ambiente que conecta empresas do Rio Grande do Sul com a rede empresarial italiana e europeia. Significa participar de missões internacionais, feiras, encontros empresariais e iniciativas que estimulam o intercâmbio comercial e cultural entre os dois países.

Temos exemplos concretos do que essa rede pode gerar. Empresas que fecharam negócios a partir das conexões feitas através da câmara, que encontraram parceiros estratégicos ou que ampliaram sua presença internacional.