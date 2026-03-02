Um modelo a toda a Terra

Por Fernando Goldsztein, fundador da The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation e MBA — MIT, Sloan School of Management

É possível encontrar verdadeiras “embaixadas” do RS nos EUA. Sim, existe uma réplica em bronze do nosso Laçador em plena Nova York — bem em frente ao Moma. E que tal arte, decoração e fotografias que fazem referência à cultura gaúcha e à história do churrasco expostas em Boston, Houston, Los Angeles e Washington? São mais de 80 filiais somente nos EUA, e 120 no mundo — um verdadeiro tributo ao RS. Come-se um ótimo churrasco, fala-se português e apreciam-se os gaúchos pilchados servindo o tradicional espeto-corrido. Ah, e de sobremesa tem um pudim de leite como poucos.

A Fogo de Chão é fruto da saga de dois pares de irmãos empreendedores — os Ongarato e os Coser, que começaram a vida como garçons. Abriram a primeira churrascaria na zona sul de Porto Alegre e, depois, conquistaram o mundo.

George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, foi a um evento em São Paulo servido pela equipe da Fogo de Chão

Tive a oportunidade de compartilhar alguns churrascos com o Jorjão, como é conhecido o Jorge Ongarato, um dos quatro fundadores. De todas as suas histórias, a que mais me marcou foi quando George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, foi a um evento em São Paulo servido pela equipe da Fogo de Chão. Segundo ele, o presidente Bush gostou tanto que insistiu para que abrissem uma filial nos EUA, mais exatamente no Texas, seu Estado de origem.

Jorjão embarcou rumo a Dallas sem saber falar uma palavra de inglês. Mas tinha uma arma secreta: uma inusitada foto com a equipe da Fogo portando seus espetos com picanha e salsichão, ao lado de Bush. Precisava de mais? De lá pra cá, foi uma loja atrás da outra. Uma trajetória linda contada no livro Fogo + Paixão, a história gaúcha que conquistou o mundo — a obra acaba de ser lançada e está à venda online na Amazon.