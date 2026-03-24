Tecnologia no campo exige investimento em pessoas

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus

Encerrada mais uma edição da Expodireto Cotrijal, o agro brasileiro retorna às suas rotinas carregando uma mistura de preocupação e confiança. Preços pressionados, custos elevados e, no caso do RS, produtores descapitalizados e endividamento no campo. Ainda assim, a roda precisa girar.

Grandes feiras do setor cumprem um papel que vai além da geração imediata de negócios. Funcionam como termômetro e, sobretudo, como espaço de reafirmação coletiva de confiança. E inovação, no agro contemporâneo, passa necessariamente pela tecnologia. Máquinas conectadas, sensores, plataformas digitais já fazem parte do cotidiano das propriedades rurais. O Brasil construiu um dos ambientes tecnológicos mais avançados do mundo.

O desafio, agora, não está apenas nas tecnologias. Está nas pessoas. Foi nesse contexto que a Escola do Agronegócio da Atitus inaugurou, durante a feira, o Laboratório de Tecnologias Agrodigitais em seu Campus do Agronegócio. A iniciativa reúne empresas líderes do setor como SLC Máquinas, Grain & Protein Technologies e TOTVS com um objetivo claro: formar profissionais capazes de transformar tecnologia em decisão e dados em produtividade.

Sem profissionais preparados, inovação vira promessa

A verdadeira transformação digital do agro não virá apenas da inovação embarcada nas máquinas, mas da capacidade humana de interpretar informações, reduzir riscos e aprimorar a gestão das propriedades. Um investimento estruturante que fortalece cadeias produtivas, amplia a competitividade regional e cria capital humano para as próximas décadas.

O ponto central é simples: tecnologia amplia possibilidades, mas é a formação de pessoas que define o destino de um setor. Sem profissionais preparados, inovação vira promessa. Com gente qualificada, ela se transforma em produtividade, renda e competitividade.