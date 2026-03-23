Se a inteligência é artificial, o diferencial é humano

Por Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS

A inteligência artificial já deixou de ser tendência para se tornar infraestrutura. Está em tudo: acelera processos, amplia a produção e redefine padrões de eficiência. Mas, paradoxalmente, quanto mais as máquinas avançam, mais evidente se torna o valor do que não pode ser automatizado: a capacidade humana de gerar significado.

Essa foi uma das reflexões recorrentes no SXSW deste ano, um dos principais encontros globais sobre inovação, tecnologia e comportamento, realizado em Austin, no Texas.

Memória não nasce do excesso, mas do que toca de verdade

A IA já entrou nas nossas vidas para nunca mais sair. Ela escreve, organiza, analisa, recomenda. Ganha em escala, velocidade e eficiência. Em muitos casos, empata com a gente. Em outros, já nos supera. Mas ainda existe um território em que a diferença humana permanece decisiva: o da construção de significado.

Se antes o desafio era capturar atenção, agora o jogo mudou. Atenção virou commodity. O que está em disputa é memória – e memória não nasce do excesso, mas do que toca de verdade.

Estudos apresentados no evento mostram algo curioso: interações com IA podem gerar mais engajamento imediato, mas são as experiências humanas que permanecem. O cérebro filtra o que não emociona – e esquece rápido.

Talvez por isso a criatividade tenha deixado de ser diferencial estético para se tornar estratégia de sobrevivência. Em meio ao excesso de conteúdo, só permanece o que surpreende, diverte ou cria conexão real. Humor, sensibilidade e repertório são ativos cada vez mais valiosos.

Ao mesmo tempo, cresce uma demanda silenciosa: a de se sentir importante. Não relevante em métricas, mas importante de verdade. Como discute Jennifer Wallace, há uma diferença entre performar importância e sentir que se importa – e que alguém se importa com você. Esse é um espaço que nenhuma tecnologia resolve sozinha.

O futuro aponta para sistemas cada vez mais integrados e automatizados. Mas, quanto mais avançamos, mais necessário se torna preservar aquilo que não se replica facilmente: contexto.