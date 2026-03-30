Saneamento, saúde pública e as lições de Lutzenberger

Por José Nunes, presidente da Associação Riograndense de Imprensa

Inspirada nos ensinamentos do inesquecível ambientalista José Lutzenberger, no ano do centenário de seu nascimento, a Associação Riograndense de Imprensa promoveu, nos dias 20 e 21 de março último, em Porto Alegre, o 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente (Fima), centrado em dois temas principais: saneamento e aproveitamento de resíduos. O evento, que teve a participação de painelistas do Brasil e do Uruguai, além da presença de familiares do ecologista homenageado, produziu um documento, direcionado a gestores públicos e legisladores, sugerindo mais investimentos em saneamento básico como política de saúde pública.

A Carta do Fima critica a visão política equivocada de que enterrar cano não rende voto e lembra que a ausência de saneamento custa muito mais caro do que qualquer obra, pois acaba produzindo doenças na população e degradação ambiental. Destaca, ainda, a importância de uma gestão eficiente de resíduos e defende o reconhecimento e o incentivo ao trabalho dos catadores e recicladores, que são agentes indispensáveis na cadeia da sustentabilidade.

A sustentabilidade e o saneamento universalizado devem deixar de ser meros discursos de campanha política para se tornarem práticas diárias e efetivamente transformadoras

Em complemento, os especialistas reunidos pela ARI sugerem aos governantes que deem atenção às demandas da sociedade e adotem medidas baseadas no conhecimento científico e em estudos acadêmicos, até como forma de valorizar a educação ambiental que deve ser incrementada nos currículos escolares. A Associação Riograndense de Imprensa destaca ainda a importância do jornalismo profissional como guardião informal do meio ambiente, tanto pelo trabalho de contextualização das questões climáticas quanto pelo combate à desinformação e ao desenvolvimentismo predatório.