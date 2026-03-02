RS Seguro: transformando a segurança pública

Por Antônio Padilha, secretário-executivo do programa RS Seguro

O programa RS Seguro completou, no final de fevereiro, sete anos como a política pública transversal e estruturante de segurança do Rio Grande do Sul. Instituído em 2019 pelo governador Eduardo Leite, o programa nasceu com o propósito de enfrentar a criminalidade a partir de evidências, metodologia e ações estratégicas de curto, médio e longo prazos, organizado em quatro eixos: Combate ao Crime; Políticas Sociais, Preventivas e Transversais; Qualificação do Atendimento ao Cidadão e Valorização Profissional; e Sistema Prisional.

A criminalidade é um fenômeno complexo e, por isso, construímos uma política baseada na análise científica dos dados, tendo como suporte o Sistema de Gestão Estatística em Segurança Pública (GESeg), e estruturamos um modelo de governança com reuniões técnicas e monitoramento permanente dos indicadores. Esses avanços só ocorreram graças ao trabalho diário, integrado e comprometido das forças de segurança e do sistema de Justiça Criminal.

Os resultados confirmam que estamos no caminho certo

E como por trás dos números há vidas – premissa que reforça a necessidade de políticas consistentes, combinando repressão qualificada e prevenção –, criamos em 2023 o RS Seguro COMunidade, aperfeiçoando o eixo de políticas sociais e direcionando investimentos a territórios mais afetados pela violência e vulneráveis socialmente. Acreditamos que a prevenção não pode ser genérica, mas sim territorializada, priorizando o urbanismo social e alcançando, principalmente, crianças e jovens desses locais.

Ainda há muito a fazer, mas os resultados confirmam que estamos no caminho certo. Entre 2017 e 2025, os crimes violentos letais intencionais caíram de uma taxa de 31,2 para 12 por 100 mil habitantes. Os roubos a pedestres diminuíram de 67.525 para 12.685, enquanto os roubos de veículos despencaram de 17.872 para 1.787 registros anuais.