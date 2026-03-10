Rezar pela paz diante da guerra

Por Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo metropolitano de Santa Maria, presidente da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB e presidente da Regional Sul 3 da CNBB

Vivemos num mundo dilacerado por conflitos fragmentados – guerras "em pedaços" que se espalham do Oriente Médio à Europa Oriental. Diante desse cenário, a Igreja reafirma uma convicção sempre atual: rezar pela paz não é um gesto ingênuo, mas dever espiritual inseparável do compromisso com a justiça e com a dignidade inviolável da pessoa humana.

Ao inaugurar a moderna Doutrina Social da Igreja, o papa Leão XIII colocou no centro da ordem política e econômica a pessoa humana, criada à imagem de Deus e portadora de direitos que precedem o Estado e o mercado.

Leão XIV tem advertido contra a normalização dos conflitos

Ao defender a dignidade do trabalhador e a função social da propriedade, estabeleceu um princípio permanente: nenhuma estrutura de poder pode se legitimar sacrificando o ser humano concreto. Aplicado ao drama da guerra, esse ensinamento torna-se critério moral inegociável. Quando interesses estratégicos relativizam vidas, a ordem moral é atingida em sua raiz.

Em intervenções recentes, Leão XIV tem advertido contra a normalização dos conflitos e contra a tentação de aceitar a guerra como instrumento ordinário da política internacional. Recorda que a humanidade, dotada de meios de destruição sem precedentes, corre o risco de aprofundar uma barbárie tecnologicamente sofisticada, mas moralmente regressiva.

A Igreja reza pela paz – mas não por qualquer paz. Não se trata de trégua fundada no medo, nem de equilíbrio sustentado pela ameaça. A paz suplicada nasce da justiça, do respeito ao direito internacional, da proteção dos civis, da reconstrução das comunidades devastadas e da salvaguarda da liberdade religiosa.