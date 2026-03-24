Resiliência climática: o desafio que define o futuro do RS

Por Tarso Oliveira, diretor-executivo da Coalizão RS

Cada vez mais, a expressão "resiliência climática" ocupa espaço nas discussões sobre o futuro da sociedade. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC), ela pode ser entendida como a capacidade de comunidades, economias e ecossistemas de antecipar, absorver e se reorganizar diante de eventos climáticos extremos, mantendo suas funções e sua capacidade de adaptação ao longo do tempo. Por isso, o tema deixou de ser apenas uma pauta ambiental.

Durante décadas, eventos dessa magnitude eram classificados como raros

No Rio Grande do Sul, essa realidade ganhou contornos concretos após as enchentes históricas de 2024, que expuseram fragilidades estruturais no planejamento urbano e nas políticas públicas. Durante décadas, eventos dessa magnitude eram classificados como raros, capazes de ocorrer uma vez a cada cem anos. Hoje, estudos indicam que episódios extremos tendem a ocorrer com maior frequência. Isso muda a forma como pensamos o desenvolvimento das cidades: o desafio deixa de ser apenas responder a emergências e passa a ser construir uma sociedade preparada para conviver com essas transformações.

Há um ponto central nesse debate: a resiliência climática precisa deixar de ser uma política de governo para se tornar uma política de Estado. Governos mudam a cada quatro anos. A crise climática, não. Preparar o futuro do Rio Grande do Sul exige planejamento de longo prazo e decisões capazes de atravessar diferentes gestões.