Por que a sustentabilidade corporativa precisa ser digital

Por Elias Neto, CEO da ESG Now

A transição para uma economia de baixo carbono deixou de ser uma aspiração e passou a ocupar o centro das decisões estratégicas das empresas. Em um período marcado por eventos climáticos extremos, escassez de recursos naturais e pressão crescente de investidores, consumidores e órgãos reguladores, a sustentabilidade corporativa é hoje um imperativo competitivo e a tecnologia verde desponta como uma das principais aliadas das organizações.

O monitoramento da pegada de carbono é um exemplo emblemático

Nos últimos anos, softwares especializados assumiram um papel decisivo na aceleração da agenda ESG dentro das empresas. Ferramentas digitais permitem que indicadores sejam monitorados em tempo real, transformando dados dispersos em informações estratégicas. As greentechs têm liderado este movimento com soluções voltadas ao monitoramento de emissões de carbono, à gestão de resíduos, ao uso eficiente de recursos naturais e ao controle da cadeia produtiva. Com apoio da inteligência artificial, da análise de dados e da automação, essas tecnologias possibilitam mapear impactos ambientais com profundidade, identificar gargalos e orientar melhor as decisões.

O monitoramento da pegada de carbono é um exemplo emblemático dessa transformação. Ao consolidar dados de diferentes áreas, os sistemas digitais oferecem uma visão abrangente das emissões diretas e indiretas. Isso viabiliza metas mais realistas de descarbonização, facilita o cumprimento de exigências regulatórias e fortalece a credibilidade das estratégias de neutralidade climática. Da mesma forma, a gestão inteligente de resíduos contribui para reduzir desperdícios, ampliar a reciclagem e fomentar modelos de economia circular.