Plano Diretor: Porto Alegre para todos

Por Germano Bremm, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

O que define o futuro de uma cidade? Resposta em uma palavra: vida. O espaço urbano pede convivência, inclusão e bem-estar. Deve ser integrado, com moradia, trabalho e serviços próximos. Isso ocorre quando há crescimento econômico com preservação dos recursos naturais, da cultura e da identidade de uma metrópole.

Com esse olhar, Porto Alegre debate a revisão do seu Plano Diretor, construída com intensa participação social. O compromisso é olhar para os espaços públicos como o coração da vida urbana.

A valorização do Guaíba é central, com a orla cada vez mais integrada ao cotidiano como eixo de lazer, desenvolvimento, mobilidade e cultura

A proposta traz diretrizes para a qualificação de praças, parques e ruas, ampliando áreas verdes e garantindo acesso democrático a espaços de qualidade. A valorização do Guaíba é central, com a orla cada vez mais integrada ao cotidiano como eixo de lazer, desenvolvimento, mobilidade e cultura.

Outro pilar é a resiliência. O Plano prepara Porto Alegre para os desafios climáticos ao adotar o conceito de “cidade-esponja”, priorizando soluções baseadas na natureza que auxiliam na drenagem e reduzem o impacto de cheias. Mais do que obras isoladas, desenha um urbanismo que respeita a natureza e fixa critérios rigorosos para áreas de risco, garantindo que o desenvolvimento caminhe junto com segurança.

A mobilidade urbana também ganha destaque. O Plano incentiva transporte coletivo, mobilidade ativa (bike e caminhada) e uso racional do automóvel. Ruas mais seguras para pedestres e ciclistas, corredores de ônibus qualificados e integração de modais são metas que dialogam com uma cidade mais humana. Sem acesso fácil ao espaço urbano não há cidadania plena.