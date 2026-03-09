Para elas, que nos ensinam todos os dias

Por Pedro Westphalen, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Trabalho, todos os dias, cercado por mulheres que chegam fortes, que chegam cansadas, que chegam decididas. E, ainda, mulheres que chegam tentando reencontrar algo que, por algum motivo, deixaram para trás.

Sou homem. Mas aprendi que cuidar de mulheres é, antes de tudo, aprender a escutar. No consultório, na sala de atendimento, no olhar silencioso antes da primeira palavra, existe sempre uma história. Uma maternidade que transformou o corpo e a identidade. Uma carreira que exigiu mais do que o mundo jamais exigiu de um homem. Um relacionamento que abalou a autoestima ou simplesmente o desejo legítimo de se sentir bem na própria pele.

Agora em março, o Mês da Mulher, eu não quero falar sobre estética. Quero falar sobre coragem. Porque cada mulher que senta diante de mim carrega algo que não aparece nos exames, nem nas fotos, nem nas métricas, carrega resiliência.

Já vi mulheres atravessarem perdas e ainda assim sorrirem. Já vi mães que colocam todos na frente de si mesmas. Já vi profissionais brilhantes que duvidavam da própria luz e já vi o exato momento em que essa luz voltava a acender.

Cuidar de mulheres não é moldar corpos e respeitar histórias. É entender que nenhuma decisão deve nascer da pressão externa. Que autoestima não é futilidade, é estrutura emocional. Que bem-estar não é vaidade, é dignidade.

Se cuidamos, é porque vocês nos permitiram aprender

Aprendi que elas não querem voltar a ser quem eram, elas querem se reconhecer no espelho do presente. E quando isso acontece, quando a mulher se vê e se gosta, algo muda no jeito de andar, de falar, de ocupar espaços. Ela não pede licença. Ela existe com inteireza.