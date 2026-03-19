Oportunidades de investimento impulsionam empresas gaúchas

Por Pedro Bortolotto, sócio da Alvarez&Marsal

O planejamento das empresas gaúchas exige atenção ao cenário econômico brasileiro. A projeção da Federasul de crescimento de 3% frente ao 1,6% estimado para o país indica que o Estado se antecipa ao esgotamento do ciclo de liquidez e de estímulos ao consumo observado nos últimos anos. Assim, a viabilidade das operações dependerá menos de fatores externos e cada vez mais da qualidade da execução, da disciplina financeira e do rigor operacional.

O setor de serviços reflete essa adaptação ao priorizar inteligência logística e modelos de negócio orientados à geração de caixa, em linha com tendências setoriais apontadas pela Fiergs e por consultorias especializadas. Já para o ciclo 2026-2027, devem ainda ser considerados os impactos da transição para o modelo de IVA e da adoção do sistema de split payment, que alteram a dinâmica do fluxo de caixa e do capital de giro das empresas.

O Estado está estrategicamente posicionado para se beneficiar

Entretanto, para o agronegócio será determinante o cronograma de implementação do acordo Mercosul-União Europeia. A redução gradual de tarifas para proteínas e produtos agrícolas de maior valor agregado abre janela relevante para escoar a produção gaúcha e aliviar a pressão sobre as margens no mercado interno. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul leva vantagem por já atender às normas e exigências ambientais europeias, reduzindo riscos regulatórios e aumentando a atratividade para o investidor estrangeiro em projetos de longo prazo.