O varejo é o pulso que move Porto Alegre

Por Carlos Klein, empresário e presidente da CDL POA

O varejo não é apenas um setor da economia. Ele faz a cidade pulsar. Gera empregos, movimenta cadeias produtivas, arrecada tributos e, acima de tudo, constrói relações de confiança. Vivemos uma transição profunda. Tecnologia, dados e novos hábitos de consumo transformam a maneira de comprar e vender em velocidade inédita. O cliente é informado e exigente. Compara preços em segundos, valoriza propósito, busca experiência. Empreender não é apenas oferecer produto, é entregar conveniência, identidade e relacionamento.

Curiosamente, o varejo do futuro resgata a essência do passado: proximidade, credibilidade e vínculo comunitário. A diferença é que agora temos inteligência de dados e ferramentas de gestão capazes de ampliar escala e eficiência. O desafio é combinar tecnologia com humanidade.

Ao mesmo tempo, enfrentamos gargalos estruturais. A baixa educação financeira compromete o consumo consciente. A escassez de mão de obra qualificada pressiona operações. Custos crescentes e margens comprimidas exigem gestão rigorosa. E cidades que não revitalizam seus centros ou não simplificam o ambiente de negócios fragilizam todo o ecossistema produtivo.

Nosso propósito – construído por gerações de lideranças voluntárias que acreditam no associativismo como mola propulsora para o sucesso coletivo – é garantir que empreendedores de todos os portes, especialmente micro, pequenos e médios, não apenas acompanhem as mudanças, mas sejam protagonistas delas.

Quando o ambiente favorece o empreendedorismo, as empresas crescem

É exatamente nesta direção que queremos consolidar a CDL POA durante a gestão 2026/2027: uma entidade cada vez mais conectada às necessidades reais de quem empreende, capaz de antecipar tendências, defender um ambiente mais simples e competitivo e gerar soluções práticas para as empresas. Negócios fortes fazem parte de um ciclo de prosperidade social sustentável.