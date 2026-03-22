O regime cubano vai cair?

Por Dilan Camargo, escritor e cientista político

O regime cubano, que se mantém há 67 anos no poder, vai cair como o regime da Venezuela? Qual é o futuro de Cuba? O povo cubano sofre uma grave crise econômica com escassez de alimentos, de medicamentos, inflação alta, apagões de 20 horas.

Essa crise não é recente. Vem se agravando desde o chamado “período especial” com a queda da União Soviética, depois com a pandemia, e agora com o colapso da energia. Já em 11 de julho de 2021 ocorreram manifestações populares contra a má gestão da pandemia e gritos de “liberdade”, com milhares de prisões. A data é um marco histórico de oposição.

O governo dos Estados Unidos pressiona. Representantes do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reuniram-se secretamente com funcionários cubanos e com Raúl Guillermo Rodriguez Castro, neto de Raul Castro. Diaz-Canel negou o encontro, mas depois o confirmou. O velho regime não teve alternativa e as conversações continuam.

A juventude rejeita a utopia que foi a dos seus antepassados

O poder político em Cuba ainda pertence à dinastia castrista. Analistas cubanos avaliam que o vice-primeiro-ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrinho-neto de Fidel e de Raul, seria uma espécie de Delcy Rodriguez em Cuba. Foi ele quem anunciou a abertura da economia a cubanos dos Estados Unidos e do Exterior para investirem no setor privado e serem proprietários de empresas no país. Mas, a comunidade de exilados não aceita um novo governo com membros da família Castro. Querem a queda do regime com a libertação de presos políticos, pluralidade de partidos, imprensa independente e eleições livres.