Por José Miguel Dora, triatleta, médico e professor da Faculdade de Medicina da UFRGS

A recente sequência de atropelamentos envolvendo ciclistas no RS escancara uma realidade que se repete: motoristas transformam as rodovias em instrumento de morte, enquanto parte da sociedade busca culpabilizar as vítimas.

Em menos de uma semana, três ciclistas morreram na serra gaúcha após serem atingidos por um motorista embriagado e sem habilitação. Em Gravataí, outros seis foram atropelados por um condutor com privação de sono. Por trás dos números há pessoas com afetos, sonhos e vontade de viver, que acordaram cedo para pedalar, mas tiveram sua história modificada por riscos assumidos por outros.

Ainda assim, parte da sociedade reage com incompreensão e preconceito: "Mas o que ciclistas estavam fazendo na estrada?". A questão já parte de um equívoco perigoso. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro: a bicicleta é um veículo e tem direito de circular pelas vias públicas. Mais importante, o CTB estabelece que veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, e os motorizados pelos não motorizados.

A imprudência estava no volante, não nos pedais

Os casos recentes expõem duas faces da moeda da imprudência. A mensagem precisa ser clara: se beber ou não dormir, não dirija. Tanto o álcool quanto a falta de sono comprometem reflexos e atenção. Ambos matam.

É preciso parar de tratar ciclistas como obstáculos ou intrusos. Eles não estão fora de lugar. Estavam no acostamento, local apropriado. Foram atingidos por condutores que assumiram riscos inaceitáveis. A imprudência estava no volante, não nos pedais.